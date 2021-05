Demon Slayer, il cosplay di Mitsuri di uniquesora ci fa capire cos’è l’amore – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Vediamo questo cosplay di Mitsuri Kanroji, il pilastro dell’amore della serie Demon Slayer, realizzato con grande maestria da uniquesora.. Vediamo questo cosplay di Mitsuri Kanroji, personaggio della serie Demon Slayer, interpretato in modo eccellente dalla cosplayer uniquesora. Mitsuri è il pilastro dell’amore, uno dei più potenti ammazza Demoni della serie. La versione che ne dà uniquesora non solo è accurata nel costume e nella pettinatura, ma ha anche un tocco in più dovuto all’esplosione di bellezza della scollatura, impossibile da contenere. Di suo Mitsuri è un personaggio emozionale e ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021) Vediamo questodiKanroji, il pilastro deldella serie, realizzato con grande maestria da.. Vediamo questodiKanroji, personaggio della serie, interpretato in modo eccellente dallaerè il pilastro del, uno dei più potenti ammazzai della serie. La versione che ne dànon solo è accurata nel costume e nella pettinatura, ma ha anche un tocco in più dovuto all’esplosione di bellezza della scollatura, impossibile da contenere. Di suoè un personaggio emozionale e ...

