De Paul avvistato a Milano L’Udinese chiarisce | “Si è recato al consolato per questioni burocratiche”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nel pomeriggio l’asso del, Rodrigo De, è stato. Immediati i rumors di mercato partiti per la visita inattesa dell’argentino alla città meneghina.ha spento però sul nascere i rumors di mercato legati alla presenza di De: “Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo Desi trovava aper recarsi alargentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DaniloFarina14 : De Paul oggi è stato avvistato a Torino con dirigenti Juve a pranzo a Milano con dirigenti Inter pomeriggio con dir… - Sofronista : Procedono a rilento le trattative per De Paul. L’Udinese non ritiene soddisfacente l’offerta di pagamento di nulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Paul avvistato

L'Udinese sgombera il campo dagli equivoci: ecco la nota ufficiale su Rodrigo Deoggi a Milano L'Udinese non vuole equivoci e quindi sgombra il campo da possibili voci di mercato in merito alla giornata di Deoggi a Milano. La nota ufficiale. "Udinese Calcio ...... cosa fosse l'enorme mostro simile ad un ragnonei pressi di un villaggio e molto altro. ...romanzo premio Pulitzer di David McCullough con un cast di attori di fama internazionale come...De Paul all'Inter: il club nerazzurro prova l'affondo per il numero dieci argentino, inserendo due contropartite per abbassare la richiesta friulana.Quale sarà il futuro di De Paul? Nell'affare tra Inter e Udinese potrebbero essere inseriti due calciatori: i nomi sono quelli di Pinamonti e Agoumé. A Conte piace molto l'argentino, ma il vero proble ...