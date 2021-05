Danneggia auto in sosta con sfera di metallo Denunciato 50enne

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nella notte appena trascorsa, il personale della Squadra Volante, transitando in via Acclavio, ha notato un uomo vestito di scuro, con un piccolo zaino sulle spalle, che si aggirava furtivamente tra lein.Insospettiti da quello strano atteggiamento, i poliziotti lo hanno fermato. L’uomo, un pregiudicato di 50 anni, con numerosissimi precedenti per furto, non ha saputo fornire una convincente spiegazione sul motivo della sua presenza e, soprattutto, sul motivo per il quale si aggirasse tra leparcheggiate.Nel corso del controllo gli agenti hanno ispezionato il suo zainetto, recuperando, oltre ad alcuni effetti personali, anche una serie di chiavi multiuso, un set di chiavistelli esagonali e unainraffigurante il globo color bronzo del diametro di 6 centimetri circa; i ...