Covid, pass: ecco tutte le regole per viaggiare sicuri quest'estate

Le vacanze si avvicinano e sono già in molti coloro che sperano di poter trascorrere qualche giorno di relax nelle mete desiderate, ma come? Ma quest'anno non sarà così semplice. La pandemia continua a far paura e l'Unione Europea e i singoli Stati membri si organizzano con dei pass specifici, dei tamponi e di tutte

Ultime Notizie dalla rete : Covid pass Spostamenti, cosa cambia dal 15 maggio L'Italia, come la Grecia, giocherà d'anticipo sull'Europa, e già dal 15 maggio sperimenterà il green pass, il certificato che consente a chi ha concluso il ciclo di vaccinazione, è guarito dal Covid o ha un tampone negativo di entrare in Italia senza rispettare la quarantena dei 5 giorni. Perché ...

Vaccini lavoratori, dai supermercati ai ristoranti: quali saranno le priorità ...lavoratori del turismo visto che il governo punta alla riapertura agli stranieri con un green pass ... In quest'ottica anche la vaccinazione sulle isole minori per renderle Covid Free. Dovrebbero essere ...

A maggio il green pass covid? Il Governo la fa troppo facile: ecco tutti gli ostacoli Agenda Digitale A novembre la terza dose di vaccino per i sanitari ed over 80? Le ipotesi In Italia non c'è l'annuncio ufficiale ma cresce l'ipotesi di una terza dose del vaccino anti-Covid da somministrare a novembre a sanitari e over 80, i primi ad aver fatto le vaccinazioni. Dal 26 apri ...

Covid, pass: ecco tutte le regole per viaggiare sicuri quest’estate Le vacanze si avvicinano e sono già in molti coloro che sperano di poter trascorrere qualche giorno di relax nelle mete desiderate, ma come?

L'Italia, come la Grecia, giocherà d'anticipo sull'Europa, e già dal 15 maggio sperimenterà il green pass, il certificato che consente a chi ha concluso il ciclo di vaccinazione, è guarito dal Covid o ha un tampone negativo di entrare in Italia senza rispettare la quarantena dei 5 giorni.