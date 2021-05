Covid: Napoli, possibile stop accessi alle spiagge nei weekend (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi un’ordinanza che per il mese di maggio prevede la possibilità di chiusura al traffico pedonale e veicolare delle vie d’accesso alle spiagge cittadine, dal venerdì alla domenica, in caso di assembramenti. La misura ricalca quella già adottata in precedenti occasioni, come Pasqua e pasquetta. Nel testo si prevede che la chiusura delle strade avvenga “per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. Le strade interessate sono via Franco Alfano, via Ferdinando ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco diLuigi de Magistris ha firmato oggi un’ordinanza che per il mese di maggio prevede la possibilità di chiusura al traffico pedonale e veicolare delle vie d’accessocittadine, dal venerdì alla domenica, in caso di assembramenti. La misura ricalca quella già adottata in precedenti occasioni, come Pasqua e pasquetta. Nel testo si prevede che la chiusura delle strade avvenga “per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti eabitazioni private”. Le strade interessate sono via Franco Alfano, via Ferdinando ...

Advertising

repubblica : Procida, prima isola Covid free: 'Pronti a ripartire e accogliere i turisti' - Agenzia_Ansa : Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - Carmela_oltre : RT @AnnaRagosta: #Covid, Giovanni Sarnelli @giancasarnelli ,professore di Gastroenterologia della Università Federico II @UninaIT , co-fon… - anteprima24 : ** Covid: #Napoli, possibile stop accessi alle spiagge nei weekend ** - CisomSalerno : RT @ordinedimalta: Polo vaccinale mobile dell'associazione 'Live to Love - Vivere per Amare' per chi vive in zone inagibili e non può raggi… -