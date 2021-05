Covid, Locatelli: “La situazione migliora, ma non perdiamoci all’ultimo miglio” (Di giovedì 6 maggio 2021) "L'obiettivo è quello di riprendere una serie di attività economiche, sociali e ricreative che hanno sempre connotato la vita di tutti noi. Tuttavia, per contemperare nel modo migliore questo obiettivo con la tutela della salute è fondamentale basare le scelte sui principi della gradualità e della progressività, impiegando come stella polare di riferimento, per scelte come quelle sul coprifuoco, l'evoluzione dei numeri della curva epidemiologica". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) "L'obiettivo è quello di riprendere una serie di attività economiche, sociali e ricreative che hanno sempre connotato la vita di tutti noi. Tuttavia, per contemperare nel modore questo obiettivo con la tutela della salute è fondamentale basare le scelte sui principi della gradualità e della progressività, impiegando come stella polare di riferimento, per scelte come quelle sul coprifuoco, l'evoluzione dei numeri della curva epidemiologica". L'articolo .

Advertising

SkyTG24 : Covid, Locatelli: “Rischio contenuto se non irrilevante nei più giovani” - MariaRitaDAdamo : RT @LaVeritaWeb: Il commissario Francesco Figliuolo pensa a una campagna per i minorenni. Franco Locatelli però certifica: «Solo 19 vittime… - AnnaP1953 : RT @LaVeritaWeb: Il commissario Francesco Figliuolo pensa a una campagna per i minorenni. Franco Locatelli però certifica: «Solo 19 vittime… - magicaGrmente22 : RT @LaVeritaWeb: Il commissario Francesco Figliuolo pensa a una campagna per i minorenni. Franco Locatelli però certifica: «Solo 19 vittime… - SemperAdamantes : RT @LaVeritaWeb: Il commissario Francesco Figliuolo pensa a una campagna per i minorenni. Franco Locatelli però certifica: «Solo 19 vittime… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli Coronavirus, Locatelli: "Siamo all'ultimo miglio, non molliamo" L'Italia marcia decisamente verso una fase di riaperture? Va subito al punto Franco Locatelli, oncoematologo del Cts , presidente Consiglio Superiore di Sanità : "Sicuramente. L'...certificato Eu Covid ...

WSBK - Test Aragon: Rea abbatte il record della pista - FormulaPassion.it Toprak Razgatlioglu è tornato in pista dopo la positività al Covid - 19 che lo aveva costretto a ... Il suo compagno di box Andrea Locatelli ha continuato a prendere confidenza con la sua Yamaha YZF R1 ...

Coronavirus, Locatelli: «Siamo all’ultimo miglio, non molliamo» Corriere della Sera Scuola, riprendono vaccinazioni insegnanti. A quando gli alunni? Il mondo della scuola riprende con le vaccinazioni ai docenti. Mentre per gli studenti sembra che occorrerà aspettare ancora ...

Salina, assunzioni e fatturato record nonostante il Covid Dalla società sottolineano che è stato grazie «all’ottima reputazione sul mercato e alla tipologia di sale commercializzato» che proprio nell’anno del Covid, Locatelli sia stata «l ...

L'Italia marcia decisamente verso una fase di riaperture? Va subito al punto Franco, oncoematologo del Cts , presidente Consiglio Superiore di Sanità : "Sicuramente. L'...certificato Eu...Toprak Razgatlioglu è tornato in pista dopo la positività al- 19 che lo aveva costretto a ... Il suo compagno di box Andreaha continuato a prendere confidenza con la sua Yamaha YZF R1 ...Il mondo della scuola riprende con le vaccinazioni ai docenti. Mentre per gli studenti sembra che occorrerà aspettare ancora ...Dalla società sottolineano che è stato grazie «all’ottima reputazione sul mercato e alla tipologia di sale commercializzato» che proprio nell’anno del Covid, Locatelli sia stata «l ...