Così la Spagna spinge sull'accordo Ue-Mercosur per fermare l'avanzata cinese

La Spagna ha avviato una richiesta formale all'Unione per il via libera sull'accordo con Mercosur. Il governo di Pedro Sánchez con una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiesto un'approvazione dell'intesa commerciale con l'unione di Paesi sudamericani. Nella missiva il governo spagnolo ha sottolineato l'importanza strategica di questo accordo con i governi di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Secondo Madrid, lasciando liberi i negoziati, e firmando l'accordo, l'Europa potrebbe dare un forte segnale politico e fermare l'influenza della Cina nella regione, che sta erodendo la leadership europea. Allo stesso modo, la Spagna considera rilevante l'aggiornamento degli accordi commerciali in vigore con il Messico e il Cile.

