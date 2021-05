Calcio, il presidente dell’Aic: “Enormi sforzi dei giocatori in questa fase emergenziale” (Di giovedì 6 maggio 2021) “I calciatori hanno fatto Enormi sforzi in questa fase emergenziale, giocando con grande senso di responsabilità e grande professionalità ogni tre giorni per portare a termine la stagione sportiva passata e quella attuale. Abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare la nostra parte”. Così il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, intervenuto nel talk “L’industria del Calcio nel post Covid”, organizzata da Formiche.net in collaborazione con Standard Football. “La nostra responsabilità”, continua Calcagno, “come ci chiede la Legge 91, sarà esercitare bene la fase di controllo economico, non attraverso l’imposizione di un Salary cap, già sperimentato senza successo in Serie B, ma tramite ragionamenti sui budget, così come ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “I calciatori hanno fattoin, giocando con grande senso di responsabilità e grande professionalità ogni tre giorni per portare a termine la stagione sportiva passata e quella attuale. Abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare la nostra parte”. Così ildell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, intervenuto nel talk “L’industria delnel post Covid”, organizzata da Formiche.net in collaborazione con Standard Football. “La nostra responsabilità”, continua Calcagno, “come ci chiede la Legge 91, sarà esercitare bene ladi controllo economico, non attraverso l’imposizione di un Salary cap, già sperimentato senza successo in Serie B, ma tramite ragionamenti sui budget, così come ...

