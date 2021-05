Banco Desio | utile di 20 milioni in primo trimestre Margine operativo in forte crescita

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) –die della Brianza ha registrato undi 20di euro nel2021, che si confronta con i 5,1dello stesso periodo 2020. L’aumento di circa 14,9beneficia dell’andamento positivo della gestione operativa (+54,7%) per effetto sia di proventi operativi in(+14,3%) che di oneri operativi in contrazione (-2,9%), sottolinea l’istituto. Nei primi tre mesi dell’anno la banca ha registrato un ulteriore rafforzamento patrimoniale (CET1 +63 bps, al 15,30%) grazie al focus sul derisking e agli effetti positivi connessi alla cessione della partecipazione in Cedacri in fase di perfezionamento. L’NPL ratio si attesta al 5,3% (ex 5,4%) e i livelli di copertura dei crediti ...