Accesso alle professioni, stop all'esame di Stato. Basterà la laurea. Ecco quali (Di giovedì 6 maggio 2021) Per adesso riguarda solo medici, farmacisti, veterinari, odontoiatri, geometri e psicologi ma in futuro potrebbe riguardare molte più professioni. La possibilità di accedere alla professione senza passare... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 maggio 2021) Per adesso riguarda solo medici, farmacisti, veterinari, odontoiatri, geometri e psicologi ma in futuro potrebbe riguardare molte più. La possibilità di accedere alla professione senza passare...

Advertising

Mov5Stelle : Con i 20 miliardi del #Pnrr abbiamo l'occasione di proseguire nel lavoro per potenziare la medicina di prossimità,… - Ethel_126 : Nessuno si salva da solo - Per vincere contro il Covid-19, il diritto alle cure deve essere per tutti. Firma l'app… - CurrentiCalamo_ : @BarillariDav @GandolfoDomini1 Non c’è bisogno di instillarla: la paura deriva dall’ignoranza. È per questo che imp… - maurocarafa31 : RT @TgrRaiMolise: Alle 7:40 #BuongiornoRegione #LineeGuida per accesso visitatori #Rsa Un #caseificio didattico all'interno di una #scuola… - StefanoLenzi12 : @CottarelliCPI Professore, mi raccomando accenda i riflettori sul disinteresse dell’INPS verso il proprio patrimoni… -