A2A | 1 | 85 miliardi di euro distribuiti agli stakeholder sui territori

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Ammonta a 1,85diil valore economico distribuitosuinel 2020. E’ quanto riporta il Bilancio integrato di A2A i cui risultati “confermano l’impegno del gruppo per lo sviluppo sostenibile e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Onu al 2030”. Giunto alla tredicesima edizione, il documento illustra le pratiche di sostenibilità della Life Company e, per il quarto anno, rappresenta anche la Dichiarazione Non Finanziaria. “Nell’anno in cui la pandemia provocava una brusca frenata nel percorso di realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, A2A non ha ridotto il suo impegno e ha ottenuto significative performance di sostenibilità unite a rilevanti risultati economici – ha dichiarato Marco Patuano, Presidente di A2A -. “Ora ci ...