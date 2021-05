Vaccini, Toscana: chiuso (in 23 minuti) e poi riaperto il portale per 65-69enni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vaccinarsi, in Toiscana, soprattutto per gli anziani è un po' una caccia al tesoroi. Sono finite in 23 minuti, oggi 5 maggio, le 9.600 dosi di vaccino Johnson & Johnson messe sul portale regionale questa mattina alle 9 a disposizione dei 65-69enni. Le prenotazioni andranno comunque avanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vaccinarsi, in Toiscana, soprattutto per gli anziani è un po' una caccia al tesoroi. Sono finite in 23, oggi 5 maggio, le 9.600 dosi di vaccino Johnson & Johnson messe sulregionale questa mattina alle 9 a disposizione dei 65-. Le prenotazioni andranno comunque avanti L'articolo proviene da Firenze Post.

lorepregliasco : Dopo un inizio claudicante, Toscana e Lombardia hanno accelerato molto e sono ora ai vertici della nostra classific… - DavidFanelli62 : La #Toscana è una delusione completa sui #Vaccini. Quando nel Lazio e in Campania vaccinano dai 50 anni in su ancor… - Nonnadinano : RT @regionetoscana: #covid19 #vaccinoanticovid Agende aperte per la prenotazione dei #vaccini dei toscani tra i 65 e 69 anni; disponibili… - FirenzePost : Vaccini, Toscana: chiuso (in 23 minuti) e poi riaperto il portale per 65-69enni - MarianoFilippi : RT @regionetoscana: #covid19 #vaccinoanticovid Agende aperte per la prenotazione dei #vaccini dei toscani tra i 65 e 69 anni; disponibili… -