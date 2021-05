The Witcher 3: il game director lascia CD Projekt RED (Di mercoledì 5 maggio 2021) La conferma arriva direttamente da Bloomberg: dopo le accuse di bullismo, il game director di The Witcher 3, Konrad Tomaszkiewicz, si dimette da CD Projekt RED Continuano le controversie in casa CD Projekt RED: come in molti avranno già notato, l’uscita di Cyberpunk 2077 sembra infatti aver aperto il vaso di Pandora, facendo trapelare tantissime problematiche che vi sono all’interno del team di sviluppo. Risale a stanotte la notizia, pubblicata da Jason Schreier per Bloomberg, in cui viene annunciato che il game director di The Witcher 3, Konrad Tomaszkiewicz, si è dimesso dalla compagnia in seguito ad accuse di bullismo. Tomaszkiewicz, game director di The Witcher 3, è stato accusato di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) La conferma arriva direttamente da Bloomberg: dopo le accuse di bullismo, ildi The3, Konrad Tomaszkiewicz, si dimette da CDRED Continuano le controversie in casa CDRED: come in molti avranno già notato, l’uscita di Cyberpunk 2077 sembra infatti aver aperto il vaso di Pandora, facendo trapelare tantissime problematiche che vi sono all’interno del team di sviluppo. Risale a stanotte la notizia, pubblicata da Jason Schreier per Bloomberg, in cui viene annunciato che ildi The3, Konrad Tomaszkiewicz, si è dimesso dalla compagnia in seguito ad accuse di bullismo. Tomaszkiewicz,di The3, è stato accusato di ...

