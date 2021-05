Spalletti rifiuta un invito per agosto: “Devo allenare la mia nuova squadra” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Luciano Spalletti secondo le voci provenienti dall’ambiente del calcio mercato è il candidato numero uno a sostituire Gattuso sulla panchina del Napoli. La giornalista Ivana Marcellino, ai microfoni di Tele A ha raccontato un retroscena sull’allenatore di Certaldo: “Mi è giunta voce che il mister toscano abbia rifiutato un invito ad agosto per quello che concerne le prossime vacanze“. Ivana Marcellino ha poi aggiunto nel suo intervento durante la trasmissione Si Gonfia La Rete: “L’allenatore ex Inter Luciano Spalletti avrebbe detto di no all’invito perché impegnato con la sua squadra. Di quale compagine parlava il mister toscano? Al momento non lo sappiamo, ma non escludiamo che il club a cui ha fatto riferimento il mister potrebbe essere proprio il Napoli. Vedremo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lucianosecondo le voci provenienti dall’ambiente del calcio mercato è il candidato numero uno a sostituire Gattuso sulla panchina del Napoli. La giornalista Ivana Marcellino, ai microfoni di Tele A ha raccontato un retroscena sull’allenatore di Certaldo: “Mi è giunta voce che il mister toscano abbiato unadper quello che concerne le prossime vacanze“. Ivana Marcellino ha poi aggiunto nel suo intervento durante la trasmissione Si Gonfia La Rete: “L’allenatore ex Inter Lucianoavrebbe detto di no all’perché impegnato con la sua. Di quale compagine parlava il mister toscano? Al momento non lo sappiamo, ma non escludiamo che il club a cui ha fatto riferimento il mister potrebbe essere proprio il Napoli. Vedremo ...

