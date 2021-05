Sicilia: vaccini di massa nelle isole minori (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sicilia, approvate le vaccinazione di massa per le isole minori. Dopo giorni silenzio e molte richieste del presidente della Regione Nello Musumeci, è arrivato il “sì” del commissario Covid Francesco Paolo Figliuolo. La Regione prova questo nuovo metodo per recuperare sul fronte delle vaccinazioni. Secondo i dati aggiornati, la regione era sempre ultima nella classifica italiana sulle percentuali di dosi somministrate. Forse così salirà in classifica. Comincerà venerdì Lampedusa per poi continuare con Linosa e Salina. Dal 10 Maggio seguiranno le altre isole, in totale 15. “Si farà l’anamnesi del paziente, quindi il medico dirà a quale vaccino bisognerà sottoporsi, se AstraZeneca o altri”. Afferma il governatore, prendendo in considerazione le 250 mila dosi di Astrazeneca presenti sul territorio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021), approvate le vaccinazione diper le. Dopo giorni silenzio e molte richieste del presidente della Regione Nello Musumeci, è arrivato il “sì” del commissario Covid Francesco Paolo Figliuolo. La Regione prova questo nuovo metodo per recuperare sul fronte delle vaccinazioni. Secondo i dati aggiornati, la regione era sempre ultima nella classifica italiana sulle percentuali di dosi somministrate. Forse così salirà in classifica. Comincerà venerdì Lampedusa per poi continuare con Linosa e Salina. Dal 10 Maggio seguiranno le altre, in totale 15. “Si farà l’anamnesi del paziente, quindi il medico dirà a quale vaccino bisognerà sottoporsi, se AstraZeneca o altri”. Afferma il governatore, prendendo in considerazione le 250 mila dosi di Astrazeneca presenti sul territorio ...

