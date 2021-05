Si ribalta con il furgone sulla A14 | morto giovane operaio nel pescarese

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Pescara - Undi 29 anni originario del Venezuela ma residente a Città S. Angelo, Jorge Andres Amato, èla notte scorsa all'ospedale di Pescara dove era stato ricoverato in seguito a un incidente avvenuto lungo l'autostrada A/14 fra Pescara ovest e Francavilla al Mare in direzione nord poco dopo mezzanotte. Il, dipendente di una società molisana che fa lavori di manutenzione in autostrada, era alla guida di unquando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzondosi. Soccorso dal 118 di Chieti è stato portato in ospedale a Pescara dove èin Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Pescara nord. leggi tutto

