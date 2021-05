CosenzaChannel : ?? #SERIEB | Il capitano del #Lecce ha rivelato di essere stato operato il 26 marzo scorso. #Mancosu è rientrato in… - sportli26181512 : Serie B Lecce, Mancosu annuncia: 'Mi sono operato di tumore': L'attaccante giallorosso lo ha rivelato con una lette… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Lecce, il dramma di Mancosu: 'Operato di tumore. Ma finisco il campionato, poi penso alle chemio' - Granata_1906 : RT @TuttoMercatoWeb: Lecce, il dramma di Mancosu: 'Operato di tumore. Ma finisco il campionato, poi penso alle chemio' - TuttoMercatoWeb : Lecce, il dramma di Mancosu: 'Operato di tumore. Ma finisco il campionato, poi penso alle chemio' -

- " Mi sono operato il 26 Marzo. Di tumore ". Comincia così la lunga lettera pubblicata sul profilo Instagram di Marco Mancosu , attaccante deltornato in campo la settimana scorsa contro il Cittadella dopo un mese di assenza a causa di quella che, ufficialmente, era solo una normale operazione d'appendicite . Dopo l'intervento del 2 6 ...Commenta per primo Marco Mancosu e la sua battaglia fuori dal campo . Decisamente più importante. Il trequartista e capitano del, che si sta lottando la promozione diretta inA con Monza e Salernitana , con un post su Instagram , svela la sua battaglia contro un tumore: 'Mi sono operato il 26 Marzo. Di tumore. Ho ...Non era una banale appendicite. Il capitano del Lecce, Marco Mancosu, ha saltato quattro partite ad aprile dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico. Lo scorso weekend è tornato in campo cont ..."Mi sono operato di tumore. E ho già vinto". Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Marco Mancosu ha rivelato che la sua lontananza dai campi da gioco non era legata a una semplice appendic ...