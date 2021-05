“Picasso | de Chirico e Dalì Dialogo con Raffaello” e le altre imperdibili mostre

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Orizzonti d’arte per la Lombardia e il nord Italia, ora che siamo in zona gialla, e via libera ae musei per nuovi eventi e riaperture di rassegne “congelate” in precedenza causa lockdown. Tentiamo qui una ricognizione a partire dal local, allargandoci via via fuori regione. A Bergamo, dopo l’inaugurazione in Gamec della sorprendente “Regina. Della scultura” , imperdibile e visitabile fino al 29 agosto, alla Pinacoteca Carrara, che riapre per ora solo dal venerdì pomeriggio alla domenica (ma con numeri già buoni, sui 200 ingressi al giorno) è attesa per l’8 luglio una mostra incentrata su un autoritratto giovanile di Rembrandt in arrivo dal Rijksmuseum di Amsterdam. Mentre prende avvio ai primi di giugno un notevole palinsesto di eventi su Giovan Battista Moroni, nel 500esimo della nascita: una grande rassegna che coinvolgerà associazioni, musei, fondazioni, ...