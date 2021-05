Opera Roma, a maggio tre concerti con il pubblico (Di mercoledì 5 maggio 2021) La musica dal vivo torna nel mese di maggio per il pubblico dell'Opera di Roma. Tre concerti sinfonici saranno proposti ai 500 spettatori ammessi al Teatro Costanzi con il debutto sul podio di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) La musica dal vivo torna nel mese diper ildell'di. Tresinfonici saranno proposti ai 500 spettatori ammessi al Teatro Costanzi con il debutto sul podio di ...

rtl1025 : ?? #Fedez che doma il cavallo della #Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che co… - Agenzia_Ansa : Fedez che doma il cavallo della Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che costeg… - OperaRoma : Su - VinnyVinile : CLAUDIO BAGLIONI: dal Teatro dell’Opera di Roma “IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA”, il 2 giugno sulla piattaforma ITsA… - Dj_JoeFlanger : CLAUDIO BAGLIONI: dal Teatro dell’Opera di Roma “IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA”, il 2 giugno sulla piattaforma ITsA… -