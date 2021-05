Omicidio Vannini, prima notte in carcere per i Ciontoli. La richiesta di Antonio: 'Posso stare in cella con mio figlio?' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Omicidio Vannini , dopo le condanne definitive in Cassazione la famiglia Ciontoli ha passato la prima notte in carcere . Il capofamiglia, Antonio Ciontoli , avrebbe chiesto al direttore di Rebibbia di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021), dopo le condanne definitive in Cassazione la famigliaha passato lain. Il capofamiglia,, avrebbe chiesto al direttore di Rebibbia di ...

Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - SkyTG24 : 'Ci siamo battuti per 6 anni, la paura c'è sempre ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora giustizia è fatta', ha… - RaiNews : 14 anni per il padre, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli Martina e Federico #Vannini #Ciontoli #Cassazione - MartinaMontague : Trovo scandaloso il modo in cui @repubblica abbia parlato della sentenza di cassazione sul caso Vannini. Sono tutti… - flsav : Omicidio Vannini, per i Ciontoli è la prima notte in cella. Antonio: «Posso stare con mio figlio?» -