Omicidio Vannini, l’assurda richesta dal carcere di Antoniono Ciontoli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Federico Ciontoli e Antonio Ciontoli si sono presentati in carcere poche ore dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha messo fine alla vicenda giudiziaria legata all’Omicidio di Marco Vannini. I due sono stati accompagnati al centro clinico di Rebibbia, dove rimarranno in isolamento per qualche giorno a causa dei protocolli anti Covid. Le prime ore in cella le hanno trascorse guardando la televisione. "Posso stare in stanza con mio figlio? È solo un ragazzo". Questa l'unica richiesta di Antonio Ciontoli al direttore del carcere romano di Rebibbia, almeno stando a quanto riporta il Messaggero. L'istanza è stata però respinta per questioni di protocollo. Federico Ciontoli e suo padre si sono presentati in carcere poche ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 maggio 2021) Federicoe Antoniosi sono presentati inpoche ore dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha messo fine alla vicenda giudiziaria legata all’di Marco. I due sono stati accompagnati al centro clinico di Rebibbia, dove rimarranno in isolamento per qualche giorno a causa dei protocolli anti Covid. Le prime ore in cella le hanno trascorse guardando la televisione. "Posso stare in stanza con mio figlio? È solo un ragazzo". Questa l'unica richiesta di Antonioal direttore delromano di Rebibbia, almeno stando a quanto riporta il Messaggero. L'istanza è stata però respinta per questioni di protocollo. Federicoe suo padre si sono presentati inpoche ...

Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - RaiNews : 14 anni per il padre, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli Martina e Federico #Vannini #Ciontoli #Cassazione - matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Omicidio Vannini, l'abbraccio della famiglia Ciontoli trasferita in carcere: 'Contro di noi una vendetta' - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Processo per l'omicidio Vannini: la mamma di Marco commenta le parole di Federico Ciontoli #Mattino5 -