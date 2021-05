Napoli, primo sospiro di sollievo: tamponi negativi dopo la positività di Maksimovic (Di mercoledì 5 maggio 2021) Buone notizie in casa Napoli. Questa mattina tutto il gruppo squadra ha effettuato i tamponi dopo la positività rilevata ieri di Maksimovic: tutti gli esami hanno dato esisto negativo e quindi Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo in vista della trasferta di La Spezia di sabato prossimo, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 con Mertens e compagni in piena lotta Champions League. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/w7QZ32JuTr — Official SSC Napoli (@sscNapoli) May 5, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Buone notizie in casa. Questa mattina tutto il gruppo squadra ha effettuato ilarilevata ieri di: tutti gli esami hanno dato esisto negativo e quindi Gennaro Gattuso può tirare undiin vista della trasferta di La Spezia di sabato prossimo, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 con Mertens e compagni in piena lotta Champions League. Tuttial Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. #ForzaSempre pic.twitter.com/w7QZ32JuTr — Official SSC(@ssc) May 5, 2021 SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli primo Napoli, il lungo digiuno di Lozano ...di un Napoli decisamente troppo claudicante. Adesso i ruoli si sono invertiti: dovrà essere il resto della squadra partenopea a risollevare il morale di Lozano , che ha già dimostrato nel suo primo ...

Calciomercato Napoli, primo colpo vicino: contatti intensificati per Kaio Jorge

