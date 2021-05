LIVE Sinner-Popyrin 6-7 2-6 | Masters1000 Madrid in DIRETTA | l’azzurro è nervoso e falloso L’australiano rimonta e sfiderà Nadal

(Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 11.00 SUL ‘MANOLO SANTANA’) 17.53 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 17.52 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! Alexeiha vinto la sfida grazie ad un’alta percentuale di vincenti: 8 ace e un doppio fallo con il 75% di punti vinti con la prima di servizio e il 40% con la seconda, perdendo due volte il servizio. Maleinvece con appena 0 ace e due doppi falli: 63% di punti vinti con la prima e 41% con la seconda perdendo ben 4 volte il servizio. 76 punti vinti dalcontro i 65 dell’italiano. 17.49 Alexeibatte 7-6(5) 6-2 Jannikin un match durato un ora e 34 ...

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #AtpMadrid #Sinner eliminato da #Popyrin, che si impone 7-6 6-2. #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Popyrin 6-7 1-2 Masters1000 Madrid in DIRETTA: serie di break nel secondo set - #Sinner-Popyrin… - ciclista1231 : RT @SkySport: ?? MADRID OPEN ?? Ora Sinner su Sky Sport Uno ?? Il programma di oggi ? - zazoomblog : LIVE – Sinner-Popyrin 5-3 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Popyrin #Masters #Madrid - Salvato95551627 : RT @SkySport: ?? MADRID OPEN ?? Ora Sinner su Sky Sport Uno ?? Il programma di oggi ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL(14) JANNIK- (Q) ALEXEI POPYRIN, 3° match sullo Stadium 3 dalle 11.00 (dopo Millman - Evans) Secondo turno Atp Masters 1000 Madrid 2021 (terra battuta)affronta Popyrin nel 2° ...SEGUI- POPYRIN IN DIRETTA IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida trae Popyrin si ... La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 204) , constreaming fruibile dagli ...Jannik Sinner torna in campo dopo aver vinto al primo turno d’esordio contro Guido Pella per 6-2 4-4 usufruendo del ritiro dell’argentino Ko Hurkacz e Shapovalov. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA ...ATP Roma Internazionali tennis 2021, programma, tabellone, orari tv e italiani in gara: Sinner, Musetti, Berrettini, Fognini e Sonego. Assente Federer ...