L’Iraq chiede all’Italia le armi o i soldi pagate da Saddam | “È un nostro diritto | l’embargo è stato tolto nel 2003”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Era l’alba degli Anni 90,stava per essere risucchiato nella Guerra del Golfo e l’ex Rais,Hussein, stava facendo scorta di armamenti. Tra questi, anche quelli prodotti da Leonardo e Fincantieri per un valore attuale di 90 milioni di euro. Ma converso il regime baathista, quelle forniture non hanno mai toccato il suolo iracheno. Così, nel corso della sua visita a Roma, dove ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, i presidenti di Camera e Senato, oltre al Papa, per rilanciare la cooperazione tra Italia e Iraq, il vicepremier Fuad Hussein ha chiesto che quei, o quelle, tornino a disposizione del governo di Baghdad: “Molte aziende italiane operano in Iraq, ci sono ampie possibilità di investimenti”, ma “ci sono alcuni problemi risalenti ai tempi di ...