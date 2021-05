L’Attacco di Maurizio Basso | “Candidati | esponetevi con posizioni nette”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Esporsi chiaramente, prendendoe convinte”. È l’appello che ha lanciato, candidato sindaco con la civica Movimentiamoci Insieme, dopo gli annunci dei varial consiglio comunale di Salerno senza però chiarire la coalizione o la lista che dovrebbe ospitarli. “Un nuovo fenomeno politico si sta scatenando in città ed è abbastanza singolare e forse unico nel panorama italiano. Ogni giorno ascolto annunci da parte di nuovimacon chi? Non si conoscono i partiti, le liste civiche e le vere intenzioni – ha dichiarato– È come se nell’aria ci fosse la voglia di cambiare ma allo stesso tempo la paura di esporsi. È possibile che l’opposizione debba essere sempre traghettata dai soliti noti? ...