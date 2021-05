La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate conferma il presidente Roberto Scazzosi

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La Bcc dirialla presidenza dell’istituto. All’indomani dell’assemblea dei soci, che si è svolta con la modalità del rappresentante designato e che ha approvato il bilancio 2020 e rinnovato le cariche sociali, nella seduta di martedì 4 maggio il nuovo consiglio di amministrazione ha rito la fiducia aluscente per il prossimo triennio.ti anche Mauro Colombo come vicevicario e Diego Trogher vice, avvocato cinquantatreenne di, per il suo nuovo mandato alla guida della Bcc die ...