In piazza col volto sanguinante chiede aiuto. Arrestato marito violento (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno tratto in arresto un uomo, responsabile dei reati di "maltrattamenti in famiglia e lesioni personali" nei confronti della compagna. I militari nella serata di ieri, allertati dalla Centrale Operativa, giungevano immediatamente in una piazza cittadina, luogo dell'aggressione, dove appuravano la presenza di una donna con un' evidente ferita sanguinante all'arcata sopracciliare. Più testimoni, che avevano dato l'allarme, confermavano che poco prima, la vittima, era stata violentemente percossa ed offesa dal compagno, pregiudicato per fatti analoghi, presente sul posto. La donna, soccorsa dai sanitari, necessitava di alcuni punti di sutura, ricevendo una prognosi di 10 giorni. Trovandosi chiaramente di fronte ad un episodio di maltrattamenti in famiglia e lesioni ...

