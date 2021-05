Fedriga sul coprifuoco: 'Non ci fossilizziamo, ho paura che stiamo sbagliando obiettivo' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, ha frenato sul perpetuo scontro sull'allungamento o abolizione del coprifuoco, smentendo in parte anche le parole del leader del suo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 maggio 2021) Massimiliano, presidente della Conferenza delle Regioni, ha frenato sul perpetuo scontro sull'allungamento o abolizione del, smentendo in parte anche le parole del leader del suo ...

Agenzia_Ansa : 'Penso che dobbiamo guardare il settore delle riaperture ad ampio ventaglio. Se ci fossilizziamo solo sul coprifuoc… - TgLa7 : Fedriga: non fossilizzarsi sul coprifuoco ++ Guardare in modo più ampio. Riaprire in massima sicurezza - MazzaliVanna : RT @alessiarotta: La Lega sul #coprifuoco ha fatto una campagna mediatica di due settimane, conclusa con il parlamento bloccato un giorno i… - pezslaugh : @M_Fedriga @regioni_it Si ma questa valutazione sul coprifuoco deve essere già fatta VENERDÌ con il nuovo monitoraggio! - rosaroccaforte : RT @christi55392032: @rosaroccaforte @borghi_claudio Poi leggi queste cose e ciao.... Passa la poesia. Il coprifuoco è illegittimo, raccolg… -