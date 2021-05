Fedez è un caso anche a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso: “Ha sbagliato con me” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il concerto del Primo Maggio di casa Rai 3 e che ha visto Fedez denunciare frasi omofobe, che a detta del rapper avrebbero pronunciato degli esponenti della Lega, è diventato un caso anche a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. In una nuova puntata del talk condotto dalla conduttrice partenopea, infatti, sul caso Fedez e le frasi omofobe denunciate all’evento dedicato alla festa del lavoro, gli opinionisti in studio si sono divisi. In particolare Giovanni Ciacci e Alessandro Cecchi Paone non hanno nascosto di non credere molto alla veridicità della posizione assunta dal rapper pei i diritti della comunità Lgbtq, a fronte di frasi shock, anche omofobe, da lui spese nella sua musica in passato, come parole di istigazione alla violenza ai ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il concerto del Primo Maggio di casa Rai 3 e che ha vistodenunciare frasi omofobe, che a detta del rapper avrebbero pronunciato degli esponenti della Lega, è diventato un5 da. In una nuova puntata del talk condotto dalla conduttrice partenopea, infatti, sule le frasi omofobe denunciate all’evento dedicato alla festa del lavoro, gli opinionisti in studio si sono divisi. In particolare Giovanni Ciacci e Alessandro Cecchi Paone non hanno nascosto di non credere molto alla veridicità della posizione assunta dal rapper pei i diritti della comunità Lgbtq, a fronte di frasi shock,omofobe, da lui spese nella sua musica in passato, come parole di istigazione alla violenza ai ...

