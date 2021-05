‘Chi l’ha visto’ stasera in tv, novità su Denise Pipitone: orario e come vederlo in diretta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Grande attesa per la puntata di questa sera. A ‘Chi l’ha visto‘, programma condotto dalla giornalista Federica Sciarelli, verrà infatti approfondito il caso di Denise Pipitone dopo le ultime novità. Il caso infatti è stato riaperto dalla procura di Mazara del Vallo dopo le ultime segnalazioni, nella giornata di oggi è stato fatto un sopralluogo dalle forze dell’ordine nella vecchia casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre di Denise e sulla quale si sono da sempre concentrati i sospetti. Il programma verrà trasmesso in diretta su Rai 3 a partire dalle ore 21.20 e potrà essere visto anche in streaming sulla piattaforma di Rai Play per seguire tutte le ultime novità di uno dei misteri irrisolti del ventunesimo secolo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Grande attesa per la puntata di questa sera. Avisto‘, programma condotto dalla giornalista Federica Sciarelli, verrà infatti approfondito il caso didopo le ultime. Il caso infatti è stato riaperto dalla procura di Mazara del Vallo dopo le ultime segnalazioni, nella giornata di oggi è stato fatto un sopralluogo dalle forze dell’ordine nella vecchia casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre die sulla quale si sono da sempre concentrati i sospetti. Il programma verrà trasmesso insu Rai 3 a partire dalle ore 21.20 e potrà essere visto anche in streaming sulla piattaforma di Rai Play per seguire tutte le ultimedi uno dei misteri irrisolti del ventunesimo secolo. SportFace.

