Camera di Commercio, più di 11mila imprese si sono dotate del cassetto digitale

Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – sono più di 11 mila nel Casertano le aziende aderenti al servizio impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore, iniziativa avviata nel 2017 con l'intenzione di assumere un ruolo di "interfaccia" tra il mondo imprenditoriale e l'Amministrazione pubblica. Si tratta di un risultato significativo, con un milione di imprese aderenti a livello nazionale, con una crescita delle attivazioni del 100% in poco più di un anno, frutto dell'impegno di tutto il Sistema Camerale e di InfoCamere, nell'azione di partnership istituzionale con le imprese, per la messa a disposizione di strumenti digitali di reale semplificazione e innovazione. Questo traguardo vuol essere un nuovo segnale di come il Sistema Camerale stia interpretando il ...

