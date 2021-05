Bontà e bellezza | quando il volontariato s’intreccia con l’arte

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il legame tra arte eè più profondo di quanto si possa pensare. In entrambi i casi, si tratta di due atti didi inestimabile valore. Ma cosa li lega realmente? La risposta la troviamo in “Lascio in eredità me stesso alla terra”, il progetto, promosso da CSV Bergamo e realizzato con Patrimonio di Storie, presentato agli stati generali delbergamasco nella serata di martedì 4 maggio. Quarantasei narrazioni di, quasi un anno di lavoro. A partire da luglio 2020 46 volontari appartenenti ad altrettante associazioni bergamasche hanno iniziato un percorso di narrazione costruito intorno al patrimonio culturale per provare a dare una risposta ai tragici eventi della primavera 2020 durante i quali in terra bergamasca sono venuti a mancare per Covid-19 numerosissimi volontari, ...