Basket femminile | Broni vince anche gara-2 del secondo turno di playout contro Battipaglia ed è salva Pugliesi in A2

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La PF93 è. Lo ha determinato poco fa la seconda e ultimadeldi, che vede la formazione allenata da Alessandro Fontana uscire vittoriosa dalle mura amiche del PalaBrera con il punteggio di 69-41 nei confronti dell’O.ME.P.S. BricUp, condannata alla discesa in A2 e costretta a terminare una permanenza nella massima serie che perdurava fin dal 2014. Decisivo l’inizio di partita, o meglio larga parte del primo quarto, con un 24-0 in favore diche lascia pochissimo spazio all’immaginazione: 9 punti sono di Orazzo, 7 di Davis Reimer, 3 di Togliani, 2 di Madera, 2 di Rulli. Il primo canestro di(priva di Moroni) lo realizza Seka, poi Bocchetti cerca di prendere per mano le ...

Alma Patti batte Cus Cagliari 48 - 67 e chiude la regular season al 5° posto In poco più di un'ora e dieci minuti di gioco l' Alma Pattibatte Cus Cagliari 48 - 67 chiude la regular season e raggiunge l'obiettivo prefissato, cioè ottenere il quinto posto in classifica in ottica play - off. Un risultato voluto e costruito con ...Si aggiungono agli sport già attivi: calcio a 11 maschile, calcio a 5, volley misto,3vs3, rugby a 7, tennis e atletica. 'L'attività degli scacchi ci è stata proposta da un nostro ...La PF Broni 93 è salva. Lo ha determinato poco fa la seconda e ultima gara del secondo turno di playout, che vede la formazione allenata da Alessandro Fontana uscire vittoriosa dalle mura amiche del P ...La stagione regolare dell’A2 femminile di basket si è chiusa in serata coi due recuperi giocati da Cus Cagliari e Techfind Selargius. Le universitarie, ormai già certe di giocare i playout col Bolzano ...