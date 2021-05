Aumentano i casi di operatori sanitari contagiati anche dopo il vaccino

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Idiilsono in aumento. La posizione del sindacato Nursing Up. ROMA – Idiilsono in aumento. L’allarme è stato lanciato dal sindacato Nursing Up che ha parlato di “cifre irrisorie che possono sembrare apparentemente irrisorie, ma in realtà ciò che ci preoccupa di più è la scarsa attenzione che le Regioni stanno dando a questi accadimenti. Si tratta di infermieri che hanno ricevuto la seconda dose tra gennaio e febbraio“. De Palma: “Serve lo screening anticorpale” Una situazione che i sindacati fanno presente ormai da tempo. “Le ...