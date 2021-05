“Aogo quota nera” | l’Hertha Berlino licenzia l’ex Arsenal Jens Lehmann

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Incredibile gaffe di, che ha inviato per sbaglio un messaggio su Whatsapp al commentatore tv per SkyDe, Denis, definendolo “della trasmissione“. Il testo, che ovviamente non sarebbe dovuto finire algiocatore tedesco di origini nigeriane, è stato poi pubblicato dallo stessosulle storie di Instagram., venuto a conoscenza della questione, hato in troncoper la sua frase. SportFace.

sportface2016 : '#Aogo quota nera'. Jens #Lehmann sbaglia invio e manda un whatsapp al diretto interessato, l'#HerthaBSC lo licenzi… - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Messaggio di Lehmann a sfondo razzista: “Aogo è la vostra quota nera?”, l’Hertha Berlino lo licenzia ???? - Kaiser__Franz : Il CEO dei deficienti di oggi è Jens Lehmann, ex portiere di Milan e Arsenal, che non solo chiede se Aogo è la 'quo… - andreamurru13 : RT @GoalItalia: Messaggio di Lehmann a sfondo razzista: “Aogo è la vostra quota nera?”, l’Hertha Berlino lo licenzia ???? - GoalItalia : Messaggio di Lehmann a sfondo razzista: “Aogo è la vostra quota nera?”, l’Hertha Berlino lo licenzia ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Aogo quota

...è stato licenziato dall'Hertha Berlino per via di un messaggio razzista inviato via WhatsApp a Dennis, suo ex compagno nella nazionale tedesca, dalla pelle nera. 'Davvero Dennis è lanera?'...ha subito postato lo screenshot sui social, mentre Lehmann ha affidato le sue scuse alla Bild ,... E quindi aumenta anche la. È quello che volevo dire ma è stato un errore da parte mia ...Incredibile gaffe di Lehmann, che invia per sbaglio un whatsapp all'ex giocatore Aogo definendolo "Quota nera": l'Herha Berlino lo licenzia ...Il bersaglio del messaggio era Dennis Aogo, suo ex compagno di nazionale con la pelle nera, al quale però lo ha mandato per errore ...