anteprima24 : ** Anziano travolto dal trattore, tragedia a nei campi a Santo Stefano del Sole ** - rep_roma : Roma, ancora un morto sulle strade: anziano travolto e ucciso sulla Togliatti [di Luca Monaco] [aggiornamento delle… - il_Monferrato : Anziano ciclista travolto e ucciso da un autocarro -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano travolto

il Resto del Carlino

Un nuovo brutale omicidio hala città di Avellino: a pochi giorni dal cruento assassinio del 53enne Aldo Gioia , infatti,...si sono rapidamente recati presso l'indirizzo indicato dall'...investito in centro a Rho pochi minuti dopo le 10 di mattina.investito in centro a Rho Questa mattina, martedì 4 maggio, pochi minuti dopo le 10, un uomo di 76 anni è statomente percorreva a piedi via De Amici a Rho, poco distante dal centro ...Un pensionato di 73 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 7.30, a Goito in provincia di Mantova. L'uomo è stato travolto mentre attraversava a piedi la strada, l' ...Entro maggio la norma per il via libera ai parenti nelle case di riposo: prenotazione e precauzioni base per gli incontri. "Contagi crollati coi vaccini, ma restano soggetti fragili" ...