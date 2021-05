Amici, Sangiovanni in imbarazzo davanti a tutti, Deddy di nuovo in lacrime per Rudy e la nomination: interviene Maria De Filippi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durante il daytime di Amici del 5 maggio, viene chiesto ai ragazzi di fare i nomi dei compagni che vorrebbero vedere in finale. Un grande escluso è Deddy; quasi nessuno pensa che meriti la finale. Proprio su Deddy si focalizza il resto della puntata. Prima di capire cosa è successo al cantante, apriamo una piccola … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durante il daytime didel 5 maggio, viene chiesto ai ragazzi di fare i nomi dei compagni che vorrebbero vedere in finale. Un grande escluso è; quasi nessuno pensa che meriti la finale. Proprio susi focalizza il resto della puntata. Prima di capire cosa è successo al cantante, apriamo una piccola … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

zazoomblog : Amici Sangiovanni in imbarazzo davanti a tutti Deddy di nuovo in lacrime per Rudy e la nomination: interviene Maria… - karmadille : Raga pure Sangiovanni quando stilarono la lista dei cantanti che secondo loro doveva meritarsi il serale, escluse D… - taistoix : RT @amiciditisane: Quando Sangiovanni parlava con Giulia del fatto che secondo lui non andava in finale ha citato anche il suo carattere, e… - naeusicae : RT @amiciditisane: Quando Sangiovanni parlava con Giulia del fatto che secondo lui non andava in finale ha citato anche il suo carattere, e… - HopeSlash : Ma comunque Alessandro non ha detto che Tancredi non sa stare su un palco, ma che rispetto ad un Sangiovanni o un A… -