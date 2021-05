(Di martedì 4 maggio 2021) Andrériparte dal volante. Il più giovane allenatore a vincere una coppa europea parteciperà infatti aldel(20-23 maggio) nella classe WRC3, la terza categoria del campionato del mondo. L’ex Porto conta già una presenza alla Dakar, il famosoraid, nel 2018, su una Toyota. Sarà “Una delle grandi attrazioni del”, come si legge sul sito ufficiale del campionato del mondo di. L’ultima esperienza in panchina per il portoghese è stata quella all’OM. SportFace.

Nel giorno di José Mourinho nuovo allenatore della Roma , fa notizia anche il debutto nel campionato del mondo di Rally del suo ex vice allenatore André. L'ex Zenit correrà sul circuito sconnesso del Portogallo tra poche settimane. L'ultima avventura calcistica del tecnico 43enne è stata sulla panchina del Marsiglia a marzo scorso. Una ...In gara in Portogallo anche il misterNel WRC3 gareggeranno in Portogallo ben 25 vetture, tra cui le Citroen C3 Rally di Yohan Rossel, attuale leader, Nicolas Ciamin , in classifica ...Villas Boas correrà il Rally di Portogallo su una Citroen C3: "Una delle grandi attrazioni", scrive il sito ufficiale ...Villas-Boas si cimenterà in un rally. André Villas-Boas cambia sport. Il tecnico lusitano, senza panchina dallo scorso febbraio, quando ha chiuso la sua esperienza all’Olympique Marsiglia, parteciperà ...