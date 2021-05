(Di martedì 4 maggio 2021) Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per Emanuele. Dopo un colpo subito al minuto 51? della gara LR-Brescia, il giocatore vicentino è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale San Bortolo diper accertamenti, che hanno evidenziato uncommotivo e concussivo della rachide cervicale. Lo riferisce lo stessoin una nota. Le TAC all’encefalo e alla colonna vertebrale hanno dato esito negativo. Il giocatore stae dall’ospedale ha voluto inviare un messaggio vocale ai propri compagni per tranquillizzarli. SportFace.

Fortunatamente il giovane non versa in gravi condizioni e secondo le prime informazioni avrebbe riportato un...Vicenza, trauma cranico per Padella: ora sta bene, ha inviato messaggi ai compagni per tranquillizzarli sulle sue condizioni ...Trauma cranico commotivo e concussivo della rachide cervicale. È questo l'esito degli accertamenti ai quali è stato sottoposto il...