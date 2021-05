Variante Indiana, sindaco Latina: “Nessun caso tra positivi” (Di martedì 4 maggio 2021) Nessun caso di Variante Indiana a Latina fra i 50 contagiati trovati positivi ieri al coronavirus. Lo dice all’Adnkronos Damiano Coletta, sindaco di Latina, in merito alla gestione Covid nel territorio pontino: “Lo screening di ieri ha dimostrato la positività di una cinquantina di persone, non si tratta di varianti indiane, e prosegue il nostro lavoro, soprattutto della Asl, per fare contact tracing”. “Cerchiamo di trovare soluzioni che possano garantire la possibilità di fare isolamento fiduciario e quarantena per evitare le possibilità di contagio – aggiunge – Prosegue, intanto, la zona rossa a Bella Farnia, mentre Latina resta gialla così come pure Sabaudia, dove si è decisa la chiusura delle scuole”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021)difra i 50 contagiati trovatiieri al coronavirus. Lo dice all’Adnkronos Damiano Coletta,di, in merito alla gestione Covid nel territorio pontino: “Lo screening di ieri ha dimostrato latà di una cinquantina di persone, non si tratta di varianti indiane, e prosegue il nostro lavoro, soprattutto della Asl, per fare contact tracing”. “Cerchiamo di trovare soluzioni che possano garantire la possibilità di fare isolamento fiduciario e quarantena per evitare le possibilità di contagio – aggiunge – Prosegue, intanto, la zona rossa a Bella Farnia, mentreresta gialla così come pure Sabaudia, dove si è decisa la chiusura delle scuole”. L'articolo ...

