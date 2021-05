Variante indiana in Italia, due casi in Puglia (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) – Due casi di Variante indiana del Covid su cittadini indiani rientrati in Puglia dall’India sono stati individuati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata. Lo rende noto l’assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. L’Istituto zooprofilattico ha isolato il virus in laboratorio, questo significa che si possono analizzare più dettagliatamente le caratteristiche della Variante e soprattutto si può verificare l’efficacia dei vaccini nei confronti di questa Variante. “Tutti i contatti di questi casi – dichiara l’assessore Lopalco – sono stati già individuati dal dipartimento di prevenzione e messi in quarantena. E molto importante aver isolato il virus perché questo permetterà di approfondire gli studi sulla ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) – Duedidel Covid su cittadini indiani rientrati indall’India sono stati individuati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale die Basilicata. Lo rende noto l’assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. L’Istituto zooprofilattico ha isolato il virus in laboratorio, questo significa che si possono analizzare più dettagliatamente le caratteristiche dellae soprattutto si può verificare l’efficacia dei vaccini nei confronti di questa. “Tutti i contatti di questi– dichiara l’assessore Lopalco – sono stati già individuati dal dipartimento di prevenzione e messi in quarantena. E molto importante aver isolato il virus perché questo permetterà di approfondire gli studi sulla ...

