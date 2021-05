Valeria Marini a Supervivientes la combina grossa: “La mia pipì è fatta di gocce di Chanel” (Di martedì 4 maggio 2021) Valeria Marini non riesce a stare lontana dalle polemiche. La showgirl “stellare”, nel corso della sua esperienza a Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola, continua infatti a combinarne una dietro l’altra. Pochi giorni dopo essere arrivata, la nota celebrità nostrana ha convinto alcuni naufraghi a mangiare delle uova crude, facendoli intossicare. Con lo scopo di farsi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 maggio 2021)non riesce a stare lontana dalle polemiche. La showgirl “stellare”, nel corso della sua esperienza a, L’Isola dei Famosi spagnola, continua infatti arne una dietro l’altra. Pochi giorni dopo essere arrivata, la nota celebrità nostrana ha convinto alcuni naufraghi a mangiare delle uova crude, facendoli intossicare. Con lo scopo di farsi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

bella45989490 : @gipsyGO_ BRAVISIMA???? Valeria Marini???? #GianmarcoSV4M - OgniMattinaTV8 : VALERIA MARINI - Continuano le vicissitudini della Valeria nazionale all’Isola dei famosi spagnola. Ecco di cosa è… - gossipblogit : Valeria Marini, a Supervivientes l’accusa di aver rubato lo shampoo - GiuseppeporroIt : Supervivientes: Valeria Marini e l'episodio spiacevole che ha lasciato i naufraghi di stucco, ecco di cosa si tratt… - ChiariZaira : #supervivientes No vabbè, ma Valeria Marini quanti anni ha? 10? Ragiona come una bambina! 'La mia pipi' è come gocce di Chanel!' ?????? muoio! -