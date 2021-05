Usa: Biden, ‘Putin? Spero di incontrarlo a giugno’ (Di martedì 4 maggio 2021) Washington, 4 mag. (Adnkronos) – “Questa è la mia speranza e aspettativa. Ci stiamo lavorando”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse valida l’ipotesi di un incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, nel corso del suo viaggio in Europa a giugno. Biden parteciperà al G7 in Cornovaglia dall’11 al 13 giugno e poi volerà a Bruxelles per incontrare i leader Ue e partecipare al summit Nato del 14 giugno. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) Washington, 4 mag. (Adnkronos) – “Questa è la mia speranza e aspettativa. Ci stiamo lavorando”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe, ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse valida l’ipotesi di un incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, nel corso del suo viaggio in Europa a giugno.parteciperà al G7 in Cornovaglia dall’11 al 13 giugno e poi volerà a Bruxelles per incontrare i leader Ue e partecipare al summit Nato del 14 giugno. L'articolo CalcioWeb.

