Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 4/05/21 (Di martedì 4 maggio 2021) Sentite ma siamo al 4 maggio, ci sono ancora diverse registrazioni arretrate, non è che dopo Samantha Curcio possiamo fare scegliere tipo ORA anche Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone? Che pesantezza anche i loro troni, mamma mia. Oggi la parte dedicata a Giacomo pareva davvero il muro del pianto: Martina Grado disperata che si è messa nei panni del tronista, ma ora non si può più mettere nei panni del tronista perché deve indossare i suoi stessi panni (@.@), Carolina Ronca che voleva rimanere seduta ma ha scelto di pancia, di stomaco, di intestino crasso ed è dovuta uscire dallo studio a farsi riconcorrere come mai si è visto nella storia del programma (-.-), Giacomo che mi pare esaurito e sembra sull’orlo di uno smadonnamento in diretta… cioè basta, scegliete e liberateci da ste paturnie, vi prego. Tra l’altro so già che la scelta di Giacomo sarà l’ennesimo mai na gioia di ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 4 maggio 2021) Sentite ma siamo al 4 maggio, ci sono ancora diverse registrazioni arretrate, non è che dopo Samantha Curcio possiamo fare scegliere tipo ORA anche Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone? Che pesantezza anche i loro troni, mamma mia. Oggi la parte dedicata a Giacomo pareva davvero il muro del pianto: Martina Grado disperata che si è messa nei panni del tronista, ma ora non si può più mettere nei panni del tronista perché deve indossare i suoi stessi panni (@.@), Carolina Ronca che voleva rimanere seduta ma ha scelto di pancia, di stomaco, di intestino crasso ed è dovuta uscire dallo studio a farsi riconcorrere come mai si è visto nella storia del programma (-.-), Giacomo che mi pare esaurito e sembra sull’orlo di uno smadonnamento in diretta… cioè basta, scegliete e liberateci da ste paturnie, vi prego. Tra l’altro so già che la scelta di Giacomo sarà l’ennesimo mai na gioia di ...

