Un figlio piccolo e il futuro davanti: chi era Luana, morta di lavoro a 22 anni (Di martedì 4 maggio 2021) Dicono che l’orditorio sia una macchina fondamentale per la tessitura, serve per preparare l’orditura. Si tratta di un’attività tipica dell’industria tessile e che consiste nell’avvolgere i fili di ordito su un sostegno che è costituito da un corpo di forma cilindrica (subbio), il quale viene poi portato sul telaio in cui avviene la tessitura vera e propria. Luana è morta risucchiata da questa macchina, il corpo trascinato. A nulla è servito l’intervento dei colleghi che hanno assistito inermi alla tragedia. La mattina del 3 maggio, Luana D’Orazio, 22 anni, è morta sul lavoro. Era diventata mamma da poco e lavorava in una fabbrica tessile a Montemurlo, nella provincia di Prato. Luana abitava a Pistoia e ieri era lì a lavorare, dopo un weekend spensierato. Ancora non è ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Dicono che l’orditorio sia una macchina fondamentale per la tessitura, serve per preparare l’orditura. Si tratta di un’attività tipica dell’industria tessile e che consiste nell’avvolgere i fili di ordito su un sostegno che è costituito da un corpo di forma cilindrica (subbio), il quale viene poi portato sul telaio in cui avviene la tessitura vera e propria.risucchiata da questa macchina, il corpo trascinato. A nulla è servito l’intervento dei colleghi che hanno assistito inermi alla tragedia. La mattina del 3 maggio,D’Orazio, 22, èsul. Era diventata mamma da poco e lavorava in una fabbrica tessile a Montemurlo, nella provincia di Prato.abitava a Pistoia e ieri era lì a lavorare, dopo un weekend spensierato. Ancora non è ...

andreapurgatori : Luana, risucchiata da un rullo muore in fabbrica a 22 anni. Aveva un figlio piccolo - ssalerno2 : RT @andreapurgatori: Luana, risucchiata da un rullo muore in fabbrica a 22 anni. Aveva un figlio piccolo - 62beng : RT @casamacombo: Luana d'Orazio, operaia, 22 anni, è stata risucchiata dal rullo della macchina tessile dell'azienda dove lavorava. Lascia… - simopog1 : RT @andreapurgatori: Luana, risucchiata da un rullo muore in fabbrica a 22 anni. Aveva un figlio piccolo - _mau_ra : RT @andreapurgatori: Luana, risucchiata da un rullo muore in fabbrica a 22 anni. Aveva un figlio piccolo -