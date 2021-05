Truffati banche, Sartore (MEF) entro ottobre liquidate tutte le istanze (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Al 26 aprile 2021 la commissione tecnica incaricata di valutare le istanze per gli indennizzi dovuti ai risparmiatori danneggiati dal fallimento delle loro banche, ha esaminato 46.878 domande, per un importo indennizzabile di circa 225 milioni di euro, di cui risultano pagamenti disposti per circa 137 milioni di euro. Lo ha detto il sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze Alessandra Sartore in audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, sul fondo indennizzo dei risparmiatori. “Volevo dare una notizia positiva per i risparmiatori. Se continueremo a procedere a questo ritmo, entro ottobre saranno liquidate tutte le istanze di indennizzo”, ha aggiunto. “A questo punto faremo una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Al 26 aprile 2021 la commissione tecnica incaricata di valutare leper gli indennizzi dovuti ai risparmiatori danneggiati dal fallimento delle loro, ha esaminato 46.878 domande, per un importo indennizzabile di circa 225 milioni di euro, di cui risultano pagamenti disposti per circa 137 milioni di euro. Lo ha detto il sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze Alessandrain audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, sul fondo indennizzo dei risparmiatori. “Volevo dare una notizia positiva per i risparmiatori. Se continueremo a procedere a questo ritmo,sarannoledi indennizzo”, ha aggiunto. “A questo punto faremo una ...

DividendProfit : Truffati banche, Sartore (MEF) entro ottobre liquidate tutte le istanze - Giusepp66890796 : RT @carlaruocco1: Acceleriamo i tempi per i rimborsi ai #truffati di Banca Popolare di Bari, sviluppiamo il mezzogiorno (grazie anche al ru… - LRompicoglioni : Reddito di cittadinanza, Legge spazzacorrotti, Decreto sblocca cantieri, Decreto emergenza territori, Riduzione tar… - PasaSaviano : RT @carlaruocco1: Acceleriamo i tempi per i rimborsi ai #truffati di Banca Popolare di Bari, sviluppiamo il mezzogiorno (grazie anche al ru… - salidaparallela : RT @carlaruocco1: Acceleriamo i tempi per i rimborsi ai #truffati di Banca Popolare di Bari, sviluppiamo il mezzogiorno (grazie anche al ru… -