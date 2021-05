Tennis: Cozzoli, 'presto via a iter copertura Centrale Foro Italico' (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "L'auspicio di Sport e Salute è che la copertura del Centrale del Tennis si possa fare presto, ma che si possa anche scegliere il progetto più bello e compatibile con il Parco del Foro Italico". Sono le parole del presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, durante la presentazione degli Internazionali Bnl di Tennis allo stadio Olimpico di Roma. Sulla copertura del Centrale completato l'iter di sottoscrizione del protocollo si è passati all'individuazione dei membri della commissione di gara. "Questo progetto chiaramente dovrà essere rapido nella sua esecuzione, anche perché i 33 progetti pervenuti saranno valutati fino all' individuazione del soggetto vincitore". Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "L'auspicio di Sport e Salute è che ladeldelsi possa fare, ma che si possa anche scegliere il progetto più bello e compatibile con il Parco del". Sono le parole del presidente e ad di Sport e Salute Vito, durante la presentazione degli Internazionali Bnl diallo stadio Olimpico di Roma. Sulladelcompletato l'di sottoscrizione del protocollo si è passati all'individuazione dei membri della commissione di gara. "Questo progetto chiaramente dovrà essere rapido nella sua esecuzione, anche perché i 33 progetti pervenuti saranno valutati fino all' individuazione del soggetto vincitore". Per ...

