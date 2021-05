Sputnik | un vaccino | mille dubbi

Leggi su panorama

(Di martedì 4 maggio 2021) Per mesi politici e governatori di regione hanno chiesto al governo e all'Unione Europea di comprarlo per risolvere velocemente il difficile approvvigionamento di dosi, ma ilrussoV dalla sua prima somministrazione alla figlia di Vladimir Putin è stato oggetto di aspro dibattito. Per la comunità scientifica mancano trasparenza e dati sui quali fondare valutazioni oggettive in merito al farmaco. E le ultime notizie dal Brasile non sono affatto rassicuranti. Si sospetta che ilpossa contenere adenovirus replicanti e la filiera produttiva russa non rispetti gli standard di sicurezza. Al momento 61 paesi lo hanno acquistato in via emergenziale ma l'Ema vuole vederci chiaro prima di pronunciare il suo sì. IL BRASILE NON SI FIDA Mentre l'agenzia regolatoria brasiliana (Anvisa) ha scelto di non autorizzare in piena ...