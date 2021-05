“Sono felice, ce l’ho fatta”. Bianca Guaccero, la gioia più grande. La sorpresa al pubblico è un colpo al cuore (Di martedì 4 maggio 2021) Bianca Guaccero è una delle conduttrici più apprezzate alla Rai. Nonostante abbia trascorso un anno abbastanza complicato alla guida di ‘Detto Fatto’, è riuscita ad andare avanti e a lottare strenuamente per cercare di giungere al termine del programma. Purtroppo il coronavirus ha beccato pure lei ed è stata costretta a collegarsi da remoto, lasciando la conduzione a Jonathan Kashanian. Ma non ha mai fatto mancare il suo supporto, infatti ha aiutato a distanza il suo amico. Nella puntata del 3 maggio aveva dato una bella notizia: “Sono guarita, aspetto solo di avere il via libera per tornare in studio e condurre la trasmissione”. Dunque, il tampone molecolare alla quale si sarebbe sottoposta avrebbe dato il suo esito negativo, anche se non ha specificato. E poco fa è avvenuta un’altra comunicazione ancora più importante, che ha fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021)è una delle conduttrici più apprezzate alla Rai. Nonostante abbia trascorso un anno abbastanza complicato alla guida di ‘Detto Fatto’, è riuscita ad andare avanti e a lottare strenuamente per cercare di giungere al termine del programma. Purtroppo il coronavirus ha beccato pure lei ed è stata costretta a collegarsi da remoto, lasciando la conduzione a Jonathan Kashanian. Ma non ha mai fatto mancare il suo supporto, infatti ha aiutato a distanza il suo amico. Nella puntata del 3 maggio aveva dato una bella notizia: “guarita, aspetto solo di avere il via libera per tornare in studio e condurre la trasmissione”. Dunque, il tampone molecolare alla quale si sarebbe sottoposta avrebbe dato il suo esito negativo, anche se non ha specificato. E poco fa è avvenuta un’altra comunicazione ancora più importante, che ha fatto ...

