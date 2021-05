Si potranno ascoltare gli audio WhatsApp prima dell’invio (Di martedì 4 maggio 2021) WhatsApp sta lavorando per portare su iPhone la possibilità di ascoltare un messaggio audio prima di inviarlo. Lo riporta l’Ansa citando il sito WABetaInfo, secondo cui la piattaforma introdurrà un pulsante Review al fianco del messaggio vocale, così da controllarlo, se si vuole, prima di spedirlo al destinatario. Ad oggi, è possibile solo annullare l’invio, se la persona dall’altra parte non ha ancora aperto il file, come accade anche per testi, foto e video. L’aggiornamento, il cui lancio non è attualmente previsto, riguarda la versione per iPhone, anche se non è detto che non arrivi su Android. Come sottolineano Ansa e WABetaInfo, è già possibile ascoltare l’audio prima di inviarlo, anche se l’operazione è un po’ complicata. Si può, ad esempio, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021)sta lavorando per portare su iPhone la possibilità diun messaggiodi inviarlo. Lo riporta l’Ansa citando il sito WABetaInfo, secondo cui la piattaforma introdurrà un pulsante Review al fianco del messaggio vocale, così da controllarlo, se si vuole,di spedirlo al destinatario. Ad oggi, è possibile solo annullare l’invio, se la persona dall’altra parte non ha ancora aperto il file, come accade anche per testi, foto e video. L’aggiornamento, il cui lancio non è attualmente previsto, riguarda la versione per iPhone, anche se non è detto che non arrivi su Android. Come sottolineano Ansa e WABetaInfo, è già possibilel’di inviarlo, anche se l’operazione è un po’ complicata. Si può, ad esempio, ...

CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (WhatsApp, si potranno ascoltare gli audio prima dell'invio) è stato pubblicato su Carlo M… - ciassette : RT @Agenzia_Ansa: WhatsApp, si potranno ascoltare gli audio prima dell'invio. Tasto 'Review' scoperto nel codice dell'app per iPhone #ANSA… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: WhatsApp, si potranno ascoltare gli audio prima dell'invio. Tasto 'Review' scoperto nel codice dell'app per iPhone #ANSA… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: WhatsApp, si potranno ascoltare gli audio prima dell'invio. Tasto 'Review' scoperto nel codice dell'app per iPhone #ANSA… - Agenzia_Ansa : WhatsApp, si potranno ascoltare gli audio prima dell'invio. Tasto 'Review' scoperto nel codice dell'app per iPhone… -